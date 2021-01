American Magic rinuncia alle prossime regate

American Magic salterà i prossimi due round robin e tornerà in acqua direttamente per le semifinali della Prada Cup. Lo ha annunciato lo skipper dell'imbarcazione americana dopo lo spaventoso incidente di sabato notte, durante la regata con Luna Rossa. American Magic, che aveva perso le prime tre regate, stava per ottenere la prima vittoria quando, al passaggio dell'ultima boa, la barca si è ribaltata. Nel prossimo weekend, dunque, si sfideranno i britannici di Ineos e Luna Rossa e agli inglesi basterà una vittoria per conquistare la finale.