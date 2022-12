Andrea Marcon: "Il format del 2023 non cambia, spero che San Marino ci ripensi"

Andrea Marcon

Il presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball, Andrea Marcon interviene sulla vicenda del San Marino che non si è iscritto al prossimo campionato. " Ci siamo sentiti molto spesso in questi giorni ma non collimano le richieste del San Marino con le decisioni del Consiglio Federale. Per il 2023 non ci sono ripensamenti - ha dischiarato Marcon - sicuramente c'è la disponibilità a incontrarci per vedere se c'è da limare qualcosa. Questa vicenda non preclude il rispetto che ho per Alberto Antolini e credo che lui abbia per il sottoscritto. La situazione - ha concluso Marcon - ha ancora margini per essere risolta, magari con una soluzione che vada bene per il futuro".

Nell'intervista l'intervista a Andrea Marcon, presidente Federazione Italiana Baseball e Softball