Argento a Quadarella e due volte Razzetti

Raffica di finali e anche un po' d'Italia nella quarta giornata dell'Europeo in vasca corta. Tra gli azzurri spicca il ligure Alberto Razzetti. Nella prima finale, quella dei 200 misti, conquista l'argento 1'53''09 dietro all'oro olimpico, il britannico Duncan Scott. Terzo il lituano Rapsys. Il risultato di Razzetti mitiga in parte la delusione Ceccon, squalificato in semifinale. Un'ora dopo il primo argento, il Razzo torna in acqua. E sul podio. Nei 200 Farfalla è ancora secondo dietro lo svizzero Noe Ponti, fresco di primato europeo. 1'49''71 per il vincitore, 39 centesimi meno dell'atleta di Sestri Levante. Prima della fine dell'Europeo sarà protagonista anche nei 400.

L'argento è il colore preferito anche dalle ragazze. Almeno quello di Simona Quadarella, seconda nei 1.500 stile alle spalle della russa di passaporto francese Anastasija Kirpicnikova. La romana, non al top della forma e alla fine di un periodo denso di impegni, tiene comunque dietro la temibilissima ungherese Kesely. Medaglia di bronzo per Lorenzo Mora nella finale dei 100 dorso, terzo con lo stesso tempo dell'idolo di casa il rumeno Ungur 50''04 col quale divide il podio a quattro.

Due italiane infine presenti nell'ultimo atto dei 100 stile donne. Sofia Morini è sesta con un ottimo 52''71, Chiara Tarantino è settima in 52''80, obiettivo centrato per entrambe quello di nuotare la distanza sotto la soglia dei 53''. Sesta con rimpianti Francesca Fangio nei 200 rana: avesse nuotato sui tempi di semifinale sarebbe salita sul podio.