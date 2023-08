Babor vince in volata, Matias nuovo leader

Daniel Babor ha vinto allo sprint la quarta tappa della Volta del Portogallo. Sul traguardo di Castelo Branco, il ceco della Caja Rural ha centrato il bersaglio grosso, sfiorato in precedenza con il secondo posto nella prima frazione e il terzo nella seconda. Regolati nell'ordine lo spagnolo Abetxuko e Joao Matias. Il portoghese però fa fruttare i 4 secondi di abbuono per diventare il nuovo leader della classifica provvisoria che ora guida con 2 secondi su Reis e 6 su Meiler. Tappa frizzante, percorso nervoso, animato da un quartetto andato in avanscoperta e capace di raggiungere il vantaggio massimo di 3'20'' sul gruppo. Dorenbos, Iribar, Macedo e Raul Rota con quest'ultimo che ha provato anche a mettersi in proprio quando il gruppo ha cominciato a guadagnare terreno e constatanto al volo la scarsa collaborazione dei compagni di sortita. Nulla di fatto, si sono ritrovati tutti insieme più o meno appassionatamente ai 12 km dall'arrivo. E la rampetta dolce di Castelo Branco non ha rovinato la festa dei velocisti. In primis di Babor che ha vinto e di Joao Matias che ha indossato la maglia di leader.