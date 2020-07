Baseball: San Marino supera anche Parma

Test importante per San Marino, che dopo l'ottimo esordio contro Macerata era chiamato a confermare il trend anche con Parma, in una di quelle sfide utili per capire a che punto della preparazione è arrivata la squadra di Chiarini. I Titani giocano un'ottima partita e vincono gara1 della seconda giornata di campionato con un 3-0 finale che permette ai biancoazzurri di fare 4 vittorie su 4. Bene sul monte con San Marino che concede una sola valida contro le otto dei Titani. Inizio equilibrato, con due inning a tabellone ancora sullo 0-0. Sul monte Maestri prosegue bene anche nella terza ripresa. Poi inizia a girare l'attacco sammarinese che parte bene con Di Fabio che apre con un doppio a sinistra. Parma non ci sta, Di Raffaele è eliminato, Pulzetti è salvo in prima. Monello è il secondo out. Federico Celli gira una valida a sinistra che fa entrare il vantaggio San Marino. Il 2-0 lo serve Mattia Reginato con un singolo sempre a sinistra. San Marino avrebbe l'opportunità di incrementare il punteggio dopo la valida di Garbella che riempe le basi. Parma si difende bene e mette Caseres strike-out. Nella parte bassa del quinto inning arriva il 3-0 con i singoli di Pulzetti, Celli e Giovanni Garbella. San Marino cambia sul monte, i Titani vincono 3-0. Sabato a Parma gara2 e gara3. Sugli altri diamanti Bologna batte 7-1 Macerata, mentre Collecchio ha ragione di Godo 2-1.