Belle vittorie per Bronzetti e Arnaldi

Comincia bene il 2024 per Lucia Bronzetti. La tennista verucchiese ha superato al primo turno del WTA 500 di Brisbane la statunitense Ashlyn Krueger per 6-4 7-5. Il match era stato sospeso per pioggia sul 6-4 2-3 in favore dell'azzurra che poi ha chiuso nella prosecuzione. Secondo turno proibitivo o quasi per la Bronzetti che sarà opposta alla bielorussa Aryna Sabalenka, prima testa di serie del tabellone. In campo maschile avanza in rimonta Matteo Arnaldi, 6-7 6-4 7-6 all'ungherese Fucsovics.