Bett1Aces, Thiem il bis è servito: Sinner colpito e affondato sul cemento

Nome: Dominic Thiem. Professione: numero 3 al mondo. Avversari preferiti: tennisti italiani.

Eh sì, perché l'austriaco ci ha preso gusto e dopo aver regolato Matteo Berrettini sull'erba dello Steffi Graf, nella prima tappa del torneo di esibizione Bett1Aces di Berlino, si è tolto lo sfizio di battere un altro talento italiano, il numero 73 del ranking Atp: Jannik Sinner.

Non importa la superficie, che sia erba o cemento, l'importante è vincere. E così, nella suggestiva location dell’hangar 6 dell’aeroporto Tempelhof, si è imposto in due set col punteggio di 6-4 6-2.

È bastata un'ora. Sinner ha retto bene nel primo set cedendo il servizio all'avversario nel settimo gioco. Nel secondo, invece, non c'è stata storia e il 18enne si è sciolto come la neve del suo Alto Adige in estate, concedendo il break già al terzo game e non mettendo più in difficoltà l'asso austriaco. Per Sinner resta comunque la soddisfazione di aver eliminato dall'hangar due atleti da top 15 come Khachanov e Bautista Agut.

Tra le donne la finalissima è andata ad Anastasja Sevastova, che ha superato al super tiebreak Petra Kvitova. Nulla da fare, dunque, per l'atleta della Repubblica Ceca che aveva perso anche la finale della tappa sull'erba ai danni di Elina Svitolina.