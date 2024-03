Bologna Marathon: la riminese Moroni inarrestabile, vince con 12' di distacco sulla seconda

Terza edizione della Bologna Marathon con oltre 8.000 atleti al via fra le varie distanze. La vittoria tra gli uomini al kenyano Simon Kamau Njeri, portacolori del team austriaco run2gether, ha fatto la differenza sulle strade felsinee andando a chiudere in 2h22’28” una prova letteralmente dominata. Lontano il secondo arrivato, Salvatore Franzese (Atl.Reggio) in 2h29’31”, terzo gradino del podio per Elia Generali. Non si ferma la riminese Federica Moroni (Dinamo Sport) che, forte della recente conquista del record italiano sui 100 km, si è aggiudicata la corsa in 2h49’46” distaccando di quasi 12 minuti Giorgia Venturi (Pod.Ozzanese/3h01’28”) e Stefania Simonelli (Team 42195/3h02’37”).

Al traguardo in oltre 4 ore, anche il gruppo degli spingitori di Rimini, che porta alle maratone le persone in carrozzella: accolti dagli applausi di Piazza Maggiore.