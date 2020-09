Bronzo Europeo per Lupo/Nicolai

Un'altra grande partita di Daniele Lupo e Paolo Nicolai e la coppia azzurra lascia l'Europeo lettone di Jurmala con una bellissima medaglia di bronzo. Una grande rimonta per gli italiani del beach che solo il giorno prima avevano speso tante energie e reso la vita difficile alla coppia numero 1 al mondo in una semifinale persa, ma tiratissima.

Alla cosiddetta finalina invece Lupo/Nicolai si presentano belli sul pezzo e decisi a conquistare la loro quarta medaglia continentale. Qualche problema nel primo set, nel quale la maggiore reattività dei russi Liamin/Myskiv li ha portati a vincere il parziale per 21-17, ma il ritorno degli azzurri non ha lasciato scampo agli avversari. Blindata la ricezione e perfezionate le manovre d'attacco ecco il 21-19 e di seguito il 15-12 del terzo e decisivo. Per i ragazzi allenati da Matteo Varnier è la quarta medaglia continentale dopo i successi a Cagliari 2014, Vienna 2016 e Jurmala 2017.

Nel pieno rispetto del pronostico della vigilia, i norvegesi Mol/Sorum hanno conquistato il titolo continentale. Battuta la coppia russa formata da Krasilnikov e Stoyanoviskiy che ha saputo resistere solo un set ai numeri uno del mondo. Perso il primo, combattutissimo parziale per 21-19, il secondo ha da subito preso un'impronta ben precisa fino al 21-15 finale che consegna il titolo europeo nelle mani più attese.