Capolavoro Italia: doppio oro nel fioretto femminile e nella spada maschile

Dopo le delusioni di Tokyo, la scherma azzurra è tornata. Il duro lavoro da parte della Federazione, l'esperienza dei più navigati unita alla freschezza e al talento dei nuovi arrivati: così l'Italia si è rilanciata e ha vinto il medagliere ai Mondiali giocati in casa, a Milano. Gli ultimi due capolavori arrivano dalle gare a squadre, partendo dal fioretto femminile. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno confermato il titolo iridato già conquistato lo scorso anno al Cairo prendendosi una splendida medaglia d'oro. Naturale conseguenza di quello già successo nell'individuale con il podio tutto azzurro: Volpi prima, Errigo seconda, Favaretto terza. La Francia non ha potuto nulla: un 45-39 costruito con classe e tenacia. Dove la scena se l'è presa anche la riserva Palumbo, scesa in pedana nell'ultimo decisivo assalto contro la campionessa del mondo 2022 Thibus.

Passa solo qualche ora e arriva l'impresa della spada maschile. L'oro significa decima medaglia azzurra al Mondiale milanese e soprattutto un titolo iridato che mancava da 30 anni esatti, da quello vinto a Essen nel 1993. Gli eroi sono Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara, gli avversari sempre la “solita” Francia annientata con un 45-32 senza appelli. Vendicata la sconfitta dell'anno scorso al Cairo, l'Italscherma può finalmente tornare a sognare in vista di Parigi.