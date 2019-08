Capolavoro Viviani, oro con dedica

L'Italia continua a vincere a questi Europei. Dodici mesi dopo il successo di Matteo Trentin a Glasgow, a trionfare nella prova in linea individuale ad Alkmaar, in Olanda, è Elia Viviani. L'azzurro ha battuto in una volata a due il belga Yves Lampaert (suo compagno di squadra nel team Deceuninck-Quick Step), mentre il tedesco Pascal Ackermann staccato di qualche secondo, ha guadagnato il terzo gradino del podio. Viviani ha voluto dedicare il successo numero 76 della sua carriera al belga Bjorg Lambrecht, scomparso lunedì scorso, a soli 22 anni, a causa di un incidente nel corso del Giro di Polonia.