Cattolica: l'anno di apre con il "Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo

Il nuovo anno si apre nel segno dei campioncini di domani, al Queen’s Club di Cattolica. Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio è infatti in programma il “Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo”, torneo nazionale giovanile di doppio per le categorie Under 10-12-14 maschile e femminile, con la formula Rodeo week-end sui campi del centro sportivo in via Leoncavallo.

Spiega Giorgio Galimberti: "Le iscrizioni, on line sul portale della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono aperte sino alle ore 12 di mercoledì 10 gennaio. Contiamo di avere ancora una volta un riscontro di adesioni importante, richiamando i ragazzi di Emilia Romagna e Marche ma non solo”.