Ciclismo. Ancora una medaglia per l'Italia

Ancora una medaglia per la Nazionale Italiana ai Mondiali di Ciclismo. Dopo l'oro di Antonio Tiberi ed il bronzo di Filippo Ganna, arriva anche una medaglia d'argento. A conquistarla è stato Alessio Martinelli che si è classificato al secondo posto nella prova in linea, categoria juniores. Medaglia d'oro per l'americano Quin Simmons