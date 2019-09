Ciclismo: svelati i convocati per il mondiale. Trentin Capitano

Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di ciclismo maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali che andranno in scena domenica 29 settembre nello Yorkshire. Al termine del Memorial Pantani corso oggi a Cesenatico, sono stati svelati i nomi dei dieci uomini che compongono la squadra, le due riserve (tra questi dieci) verrà rivelata soltanto nei prossimi giorni. Matteo Trentin sarà il capitano della formazione, con lui Alberto Bettiol (vincitore del Giro delle Fiandre), Davide Formolo (Campione d’Italia) e Gianni Moscon. Presenti anche Sonny Colbrelli, specialista negli arrivi in volata, e Giovanni Visconti che è in grandissima forma. Lavoreranno per i compagni uomini di fatica come Davide Cimolai, Salvatore Puccio, Kristian Sbaragli, Diego Ulissi.