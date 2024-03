Ciclismo: Van der Poel vince il Giro della Fiandre, Mozzato è 2°

Il campione del mondo Mathieu Van der Poel, che è iridato in carica anche nel ciclocross, ha vinto per distacco il giro delle Fiandre. Per l'olandese è il terzo successo nella classicissima belga. Al secondo posto, staccato di poco più di un minuto, l'italiano Luca Mozzato, 26enne veneto che ha preceduto al fotofinish l'australiano Michael Matthews.

La campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini ha vinto la prova femminile del giro delle Fiandre. Ha preceduto allo sprint le due compagne di fuga, la polacca Katarzyna Niewiadoma, seconda e l'olandese Shirin van Anrooi, sua compagna di squadra nella Lidl Trek e oggi terza. Longo Borghini aveva già vinto il Fiandre nove anni fa, nel 2015.