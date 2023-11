L'Italia batte l'Olanda per 2 a 1 e approda alle semifinali di Coppa Davis. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi contro Van De Zandschulp, scende in campo Jannik Sinner che prima supera in due set Griekspoor e poi insieme a Lorenzo Sonego si aggiudica il doppio con il punteggio di 6 - 3 / 6 - 4. In semifinale, gli azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Serbia e Gran Bretagna.