Sofia Goggia conquista il SuperG di St Moritz: battuta di quasi 1" l'austriaca Cornelia Huetter, terza la svizzera Lara Gut. Per Goggia, che torna a vincere in questa specialità a due anni dall'ultima volta, è il 23° successo in Coppa del Mondo: eguagliata Federica Brignone, 5ª di giornata. 7ª Marta Bassino.