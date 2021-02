Cortina: Brignone in testa alla combinata, Curtoni seconda

Buone notizie per lo sci azzurro con Federica Brignone che in 1.22.11 è al comando della combinata iridata dopo la prova di superG. Alle sue spalle in 1.22.12 - un solo centesimo pari a 26 cm di distacco - c'è Elena Curtoni. Terza l'americana Mikaela Shiffrin in 1.22.17. Marta Bassino in 1.2.01 ha invece il 12/o tempo mentre fuori per salto di porta dopo una ventina di secondi è finita Nadia Delago. Più che mai decisiva sarà coì la manche di slalom speciale in programma alle 14,10. Brignone con cinque vittorie è l'atleta in attività con il maggior numero di successi in questa disciplina e detiene la coppa di specialità vinta lo scorso anno.