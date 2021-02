De Aliprandini regala un argento all'Italia

Inatteso e bellissimo, ecco che arriva un argento per l'Italia. A regalarlo è Luca De Aliprandini che all'età di 31 anni si inventa il garone della vita e sale per la prima volta in carriera sul podio. Sorpresona quindi, come la medaglia d'oro. Che va alla Francia, ma non al designato Pinturault, primo dopo la prima manche e fuori nella seconda. A guadagnare il ruolo di Campione del Mondo è così Mathieu Faivre su De Aliprandini appunto e Marco Schwarz, Austria. Arriva in casa azzurra la medaglia numero 73 della storia dei Mondiali, la 43esima al maschile, ottava in gigante dagli ori di Zeno Colò all'ultimo di Molgg nel 2013 passando anche per Thoni, Gross e Alberto Tomba. er l’Italia buone prove anche di Riccardo Tonetti e del giovane Giovanni Franzoni, al debutto, mentre Giovanni Borsotti, che doveva risalire dal 19° tempo è uscito dopo 5 porte nella seconda manche. Tonetti, 14° dopo la prima manche, ha chiuso, 12° mentre il diciannovenne bresciano cresciuto sulle nevi di Madonna di Campiglio è risalito dalla 23esima alla 14esima posizione.