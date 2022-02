Disastro Moioli nello Snowboard, Vlhova regina dello slalom speciale

Con una rimonta d'altri tempi Petra Vlhova corona il suo sogno e quello di tutta la Slovacchia: conquistare la prima medaglia olimpica. Dopo l'8° posto della prima manche, Vlhova si rimbocca le maniche nella seconda chiudendo in 1.44:98. La slovacca si conferma, quindi, la regina dello slalom per il 2022 legittimando anche la Coppa del Mondo di specialità vinta con largo anticipo. Alle sue spalle l'austriaca Liensberger e la svizzera Holdener mentre l'Italia resta nelle retrovie, come da pronostico. La migliore è Anita Gulli 29^ mentre Federica Brignone, argento nel gigante, esce nella seconda manche dopo il 20° posto della prima. Fuori dai giochi anche la svedese Sarah Hector e, soprattutto, Mikaela Shiffrin. Dramma sportivo per la statunitense campionessa olimpica in carica che, dopo l'uscita di scena nello slalom gigante di due giorni fa, replica – in negativo – nello speciale dopo sole 4 porte della prima manche.

Come per la Shiffrin è un momento terribile anche per Michela Moioli, arrivata a Pechino con i favori del pronostico nello snowboard cross. La portabandiera azzurra – prima a Pyeongchang nel 2018 – domina fino ai quarti poi viene clamorosamente eliminata in semifinale finendo alle spalle di Jacobellis e Trespeuch, rispettivamente oro e argento nella finalissima. Oltre al danno anche la beffa per la 26enne di Alzano Lombardo che cade a metà della “small final” ferendosi naso, mento e caviglia – fortunatamente senza grandi conseguenze – chiudendo in 8^ posizione.