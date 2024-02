Dosso e Simonelli brillano nel World Indoor Gold Tour

C'è una bella mano d'azzurro a colorare la tappa polacca del World Athletics Indoor Gold Tour. Il capolavoro arriva nei 60 metri donne e lo firma Zaynab Dosso, seconda, col il tempo di 7''02 nuovo personale e un soffio dietro alla polacca Ewa Swoboda. La giamaicana Forbes a completare un bel podio. Nei 60 ostacoli uomini arriva un'altra conferma e un altro risultato di prestigio per Lorenzo Simonelli. Secondo col suo 7''56 dietro al vincitore, il polacco Szymancki. Terzo il cubano Roger Iribarne. Stessa distanza che per le donne premia l'olandese Nadine Visser, 7''80 sull'atleta di casa Skarzyszowka e l'irlandese Sarah Lavin. Doppietta etiope sui 3000 metri conquistati da Selemon Barega sul connazionale Gennet Wale e l'irlandese Darragh Mcelnihhney. Per la quarta volta in appena undici giorni viene riscritto il primato italiano dei 1500 indoor e riesce di nuovo a migliorarlo Ossama Meslek, quinto con il tempo di 3'35''63. La pedana del Triplo è ancora una volta terra di conquiste per il neo azzurro Andy Diaz con 17,61 davanti al portoghese Tiago Pereira (17,02) e l'algerino Yaser Triki (16,93).