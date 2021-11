Si è spento all'età di 75 anni l'ex giornalista della RAI Gianpiero Galeazzi, volto noto della radiotelevisione di Stato italiana in ambito sportivo. Galeazzi ha raccontato il calcio italiano le Olimpiadi, storiche le sue telecronache nel canottaggio. Era legato anche al Titano per diversi anni è stato il telecronista degli Internazionali di Tennis di San Marino.