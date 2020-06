È morto Kocijancic, il cordoglio del Cons

E' morto dopo una lunga malattia Janez Kocijancic, Presidente dei Comitati Olimpici Europei. Kocijancic è stato dirigente di lungo al COE, di cui divenne Vice Presidente dal 2013 al 2016, sino ad assumerne la presidenza ad interim in seguito alla sospensione di Patrick Hickey. Fu eletto Presidente nel 2017 nel corso della 46a Assemblea dei COE svoltasi a Zagabria. Nello stesso anno fu ospite a San Marino in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati, di cui ricorre il terzo anniversario proprio in questi giorni. Nel suo discorso in italiano durante la cerimonia d’apertura, testimoniò il rapporto di amicizia e stima nei confronti del movimento sammarinese lodando l’organizzazione dei Giochi. "I Comitati Olimpici Europei perdono un grande Presidente – il commento del Presidente del Cons Gian Primo Giardi -. Da parte del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del Comitato Olimpico Sloveno, di cui è stato presidente dal 1991, anno della fondazione, sino al 2014".