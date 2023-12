Prime medaglie per l’Italia agli Europei in vasca corta che si stanno disputando a Otopeni in Romania. Gli azzurri cominciano con un doppio argento, nelle due staffette 4x50 stile libero. Le azzurre Di Pietro, Curtis, Tarantino e Cocconcelli chiudono seconde dietro la Svezia e davanti alla Gran Bretagna, mentre gli azzurri Miressi, Deplano, Ceccon e Zazzeri vengono preceduti dalla Gran Bretagna mentre a sorpresa la Grecia si aggiudica la medaglia di bronzo.