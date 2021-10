Europei su pista: Milan d'oro, bronzo per la Barbieri

Dall'estate all'autunno senza colpo ferire. E' sempre stagione per lo sport italiano che anche all'Europeo di ciclismo continua a dragare medaglie. E' d'oro l'inseguimento individuale di Jonathan Milan che in una finale dominata ha battuto il russo Lev Gonov grazie ad una partenza strepitosa fino al sorpasso che da regolamento segna la fine anticipata della gara. Sostenuto anche da Filippo Ganna, insieme al quale punta i mondiali, Milan è salito podio con Gonov argento e con lo svizzero Imhof, vincitore della finale per il bronzo sul francese Thomas. E non è tutto, lato azzurro. C'é un'altra medaglia, di bronzo. A conquistarla Rachele Barbieri nell'Omium. Splendido il terzo posto della modenese dietro alla britannica Katie Archibald, oro, e alla francese Victoire Berteu. In campo maschile vince invece il portoghese Rui Oliveira davanti Hoppezak, l'unico capace di impensierirlo fino all'ultimo. Terzo l'irlandese Murphy. La nuova regina europea della velocità è la quasi impronunciabile olandese Shanne Braspennincx. Battuta in finale la tedesca Lea Sophie Frierich. Per il bronzo sprint di Mathilde Gros, Francia, sull'ucraina Tarikova.