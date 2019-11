Judo: Faetano vince il Torneo dei Castelli

Una bella giornata di sport quella organizzata dalla Federazione Sammarinese Judo con la seconda edizione del Torneo dei Castelli. Oltre 70 gli atleti divisi per età e categorie di peso in rappresentanza dei due club affiliati che sono stati per sorteggio abbinati ai vari Castelli della Repubblica. Alla fine della giornata il torneo, da regolamento competizione a squadre, è stato vinto dai ragazzi abbinati al Castello di Faetano in finale su Città. Bronzo per le semifinaliste Acquaviva e Serravalle.

Alla presenza del Console del Giappone a San Marino Leo Achilli, a premiare i vincitori è stato Gabriel Guidi Capitano di Castello di Domagnano vincitore della prima edizione che dopo un anno ha rimesso in palio il trofeo. Domagnano dopo la vittoria aveva invitato nella Casa del Castello i vincitori per una bella cerimonia che al contempo assolve lo scopo di premiare i ragazzi e far prendere loro un primo contatto con l'Istituzione della piramide più vicina al cittadino. L'appuntamento è ora per la terza edizione per quello che ha tutte le caratteristiche per diventare tradizione sportivamente bella ed eticamente formativa.