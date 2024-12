Federica Brignone trionfa a Semmering

Dominio totale di Federica Brignone, l'azzurra le mette tutte in fila sia nella prima, che nella seconda manche del gigante austriaco di Semmering. Federica centra il secondo successo stagionale, il ventinovesimo in carriera e il settantunesimo podio generale, meglio di lei nello sci azzurro solo il mostro sacro Alberto Tomba.

Quando l'azzurra è in questo stato di grazia non c'è n'è per nessuna, compresa la campionessa olimpica Sara Hector seconda a 57 centesimi, a +90 la giovane neozelandese Alice Robinson. È una vittoria chiara, nitida, che rilancia le quotazioni di Federica anche in chiave trionfo in Coppa del Mondo.

Complice anche l'infortunio della fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin che probabilmente rivedremo ai Mondiali di Saalbach in programma dal 4 al 16 febbraio, la valdostana vola al comando della classifica generale. Non c'è solo l'americana a contenderle la leadership ma anche la svizzera Lara Guth-Berhami la quale, verosimilmente, nel tentativo di accorciare il gap con l'azzurra, ha spinto troppo finendo contro un palo. Poi è ripartita senza più riuscire ad avvicinarsi al podio. Alla fine la svizzera chiuderà con il nono tempo, preceduta anche dall'altra italiana, Marta Bassino settima.

Domani, sempre a Semmering, ultima del 2024 con lo slalom speciale.