Federica Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica nei 200 stile libero

Per la prima volta nella storia del nuoto, un'atleta raggiunge la finale olimpica per la quinta volta consecutiva nella stessa prova. Nella sua gara preferita, la 200 metri stile libero, Federica Pellegrini aggiunge l'ennesima perla alla sua carriera. A Tokyo 2020 la “Divina” supera la semifinale grazie al settimo tempo in 1’56’’44 (terza nella sua gara). Pellegrini è stata argento nel 2004, oro nel 2008, quinta nel 2012 e quarta nel 2016; ora tenterà l’ultima impresa per chiudere il cerchio nel migliore dei modi.

Grande la commozione a fine gara: "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade", ha spiegato Federica in lacrime. "Era - ha aggiunto - un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo - ha ripetuto più volte - l'obiettivo di questa Olimpiade". E ancora: "Sono strafelice. E' tutto molto bello - ha detto ai microfoni della Rai -. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile".