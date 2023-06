Frattura della clavicola destra per Filippo Zana

Filippo Zana è caduto questa mattina mentre si allenava e si è procurato la frattura della clavicola destra. A comunicarlo è stato lo stesso Campione d’Italia attraverso i propri profili social, annunciando che non potrà difendere la maglia tricolore nella giornata di sabato 24 giugno. Il corridore residente a San Marino dovrà anche sottoporsi a un intervento chirurgico e resterà fermo per una decina di giorni, prima di definire il programma di recupero e il calendario del rientro alle corse. Filippo Zana era reduce dal trionfo al Giro di Slovenia, dopo tra l’altro essere finito in un burrone ed esserne uscito miracolosamente illeso. Protagonista di un ottimo Giro d’Italia durante il mese di maggio, condito dal successo nella tappa di montagna con l’arrivo in Val di Dolzo e dal 18mo posto in classifica generale. Indubbiamente uno dei migliori prospetti del ciclismo italiano, è uno scalatore molto interessante. La Federazione sammarinese Ciclismo augura a Flippo Zanna una prontissima guarigione è che si riprenda il più presto possibile.