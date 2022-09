Ginnastica Ritmica: Sofia Raffaeli vince l'oro anche nell'all-around

Era già la protagonista dei mondiali in Bulgaria, adesso Sofia Raffaeli è l'assoluta stella di questa edizione. Dopo le quattro medaglie, delle quali tre d'oro, nei singoli attrezzi, la ginnasta di Chiaravelle si prende la medaglia d'oro nell'all-around. Sofia Raffaeli è stata la grande regina di questo mondiale, la 18enne marchigiana, che proprio due settimane fa vinceva sul Titano la San Marino Cup, è salita sul gradino più alto del podio con il punteggio di 133,250. Sofia Raffaeli ha rimontato la tedesca Darja Varfolomeev, al comando prima dell'ultima prova con la palla. Esecuzione perfetta dell'italiana e sorpasso ai danni della principale avversaria per il titolo mondiale. Sul podio con Sofia Raffaeli sale anche la bulgara Stiliana Nikolova, terza. Un grande risultato per la giovane ginnasta marchigiana che chiude con un bilancio di ben cinque medaglie, delle quali quattro d'oro. A questo si aggiunge il pass per Parigi 2024 con due anni di anticipo. A rendere ancora più soddisfacente il risultato dell'Italia ai mondiali anche il quinto posto della romagnola Milena Baldassarri nell'all-around, anche la ginnasta di Ravenna si era esibita sul Titano nella San Marino Cup, chiudendo seconda. In Bulgaria, Milena Baldassarri ha conquistato un bronzo.