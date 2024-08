Giochi di protesta

C'è anche la gara di lamentele a Parigi, e anche il primo caso di vittima di E. Coli dove E sta per Escherichia e potrebbe anche non essere l'unico. L'atleta triathlon belga Claire Michel 35 anni ha partecipato alla gara di nuoto andata in scena nel fiume parigino e successivamente è stata ricoverata perché lamentava dolori addominali. Il Belgio si ritira dalla staffetta mista di triathlon. Altri due triatleti svizzeri, Simon Westermann e Adrien Briffod, hanno accusato i sintomi di un'infezione gastrointestinale. Questi episodi hanno riacceso, inevitabilmente, le polemiche e gli interrogativi sulla qualità dell'acqua della Senna che ha provocato la cancellazione di diversi allenamenti prima delle gare individuali e anche prima della staffetta che è stata confermata in calendario: la Senna è risultata troppo inquinata dopo la pioggia caduta negli ultimi giorni sulla capitale francese.

Il Comitato Olimpico del Belgio non ha dato precisazioni sullo stato di salute dell’atleta, ma ha diffuso un duro comunicato in cui si augura che dall’esperienza di Parigi si possa trarre una lezione per le future competizioni. “Ci riferiamo in particolare alla garanzia delle giornate di allenamento, delle giornate di gara e al formato delle gare che devono essere chiarite in anticipo. Bisogna garantire che non ci siano incertezze per gli atleti, l'entourage e i tifosi", scrive il Comitato belga.

Le prime lamentele erano già emerse nei mesi scorsi quando è stato dato l'annuncio che Parigi 2024 non avrebbe installato l'aria condizionata nel Villaggio per limitare l'impronta di carbonio. Scelta fortemente voluta dalla sindaca Anne Hidalgo, che da subito ha promesso di organizzare «le Olimpiadi più verdi di sempre». A proposito di villaggio olimpico ormai virale la foto che ritrae l'azzurro del nuoto Thomas Ceccon dormiente in un giardino accanto ad una panchina.