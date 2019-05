Giro d'Italia: a Modena vince Demare su Viviani. Conti sempre in rosa

Dopo la giornata di riposo è ripreso il Giro d'Italia con la decima tappa, la Ravenna-Modena di 145 km, Arnaud Demare si è imposto su Elia Viviani e Rüdiger Selig. Pascal Ackermann è stato coinvolto in una caduta al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Valerio Conti ancora in Maglia Rosa di leader della classifica generale. Domani l'undicesima tappa da Carpi a Novi Ligure per 221 km.