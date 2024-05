Giro d'Italia: vince il tedesco Steinhauser, secondo Pogacar, terzo Tiberi

Il tedesco Steinhauser ha vinto con arrivo in solitaria la 17esima tappa del Giro d'Italia, 159 chilometri dalla Val Gardena al Passo Brocon. Per Steinhauser si tratta della prima vittoria in carriera. Secondo posto per Pogacar che ha guadagnato ulteriormente in classifica generale mentre chiude in terza posizione un grande Antonio Tiberi. Pogacar consolida la maglia rosa con un vantaggio di 7 minuti e 42 sul colombiano Martinez. Il migliore degli azzurri è proprio Antonio Tiberi, quinto con un ritardo di 10 e 29. Domani si corre la 18esima tappa, frazione adatta ai velocisti con arrivo a Padova dopo 178 chilometri.