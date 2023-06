Giro di Svizzera: caduta fatale per Gino Maeder

Dopo la caduta durante la quinta tappa del Giro di Svizzera, è morto il 26enne elvetico Gino Maeder. A darne la notizia è stata la sua squadra, la Bahrain Victorious. Lanciato in picchiata nell'ultima discesa della tappa, Maeder stava andando ai 90 km orari quando è precipitato in un burrone, schiantandosi in uno stagno ai suoi piedi. Rianimato sul posto, è stato trasportato in coma all'ospedale di Coira, dove non ha più ripreso conoscenza fino alla morte, avvenuta stamattina alle 11.30. Lungo la stessa discesa era caduto anche lo statunitense Sheffield, che ha rimediato una commozione cerebrale, ma è in buone condizioni. Pistard di ottimo livello e atleta in ascesa del ciclismo su strada svizzero, Maeder aveva anche vinto una tappa del Giro d'Italia 2021, ad Ascoli. Per la sesta tappa del Giro di Svizzera in programma oggi è stata decisa la neutralizzazione in onore di Gino Mader, con i corridori a pedalare tutti insieme negli ultimi 20 km del percorso di giornata, per sfilare sotto l’arrivo in suo ricordo.