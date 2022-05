Giro, tappa 19: vince Bouwman, Carapaz sempre in Rosa

La 19ª tappa non porta scossoni in classifica ma assicura definitivamente la maglia azzurra degli scalatori a Koen Bouwman. L'olandese si prende i punti dell'aritmetica precedendo Schimd e Tonelli dopo una lunghissima fuga a 5 che ha coinvolto anche Vendrame e Valter, usciti dalla corsa al podio dopo essere rimasti imbottigliati all'ultima curva prima del traguardo. Davanti resta tutto invariato, con Carapaz in Rosa con 3" su Hindley e 1' 05" su Landa. Negli ultimi km i tre si marcano all'unisono, col capoclassifica bravo a resistere a un paio di tentativi di strappo del basco.