Gli azzurri vivono una domenica senza podio

E' una grigia domenica di neve a Pechino, niente azzurro a colorare un po' una giornata di delusioni. Cominciata quando qui era ancora notte e gli atleti aggredivano la pista del Gigante. Tante le sorprese, Favrot, Feller, Kristtoffersen, Brennsteiner e anche Luca De Aliprandini. Sesto dopo la prima manche, l'azzurro ha provato a prendersi tutti i rischi del caso per ipotizzare una rimonta terminata dopo poche porte. La vittoria è andata così allo svizzero Odermatt cui è bastato gestire il buon vantaggio accumulato per prendersi l'oro davanti allo sloveno Kranjec e al francese Faivre. Gli altri azzurri Vinatzer e Sala subito fuori dai giochi. E' stata, o meglio doveva essere, anche la mattina di Dorothea Wierer. Che a causa dei troppi errori al poligono ha chiuso al sesto posto la 10 km a inseguimento. Fatale il doppio zero al terzo, quando l'azzurra si trovava al secondo posto ed è stata rimbalzata fuori dalla zona podio. La gara è stata dominata dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, già oro nella sprint e nella mixed relay, che ha vinto con un minuto e 36 sulla svedese Elvira Oeberg; terza l'altra norvegese Eckhoff. Il pieno di adrenalina l'ha regalato Lukas Hofer, autore di una magnifica e incompiuta rimonta nella 12,5 di inseguimento. Straordinaria la prova del trentaduenne altoatesino, che partiva dal quattordicesimo posto dello sprint e grazie al cleen sheet al tiro è risalito dieci posizioni chiudendo al quarto posto, appuntamento col podio mancato di 15 secondi. Oro al francese Quentin Fillon Mallet, Non restava quindi che lo short track per far volgere al bello una giornata sbagliata. E ci è andato vicino Pietro Sighel, molto bene ai quarti e bene in semifinale, caduto invece in una finale nella quale ha tentato di recuperare una cattiva partenza. Oro all’ungherese Liu. Peggio le donne. La staffetta sui 3000 metri guidata da Arianna Fontana finisce a fare la finale B e chiude quinta. Sul podio Olanda, Corea del Sud e Cina.