Il comitato Fair Play San Marino condivide l'iniziativa del Comitato internazionale

Una nuova iniziativa promossa da International Fair Play Committee (CIFP) per porre l’attenzione su uno dei Valori del Fair Play ogni mese. Oggi più che mai si sente l’esigenza di fondamentale importanza che questi valori siano sempre condivisi dagli attori e protagonisti dello Sport, soprattutto i giovani, allenatori, dirigenti sportivi e tifosi. Ogni mese il CIFP pubblica le immagini delle foto più significative sui social media e che anche il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) condividendo e apprezzando l' iniziativa pubblicherà sulla propria pagina facebook del CNSFP. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play si congratula con i Soci fondatori che in data 1 gennaio 2022 hanno fondato il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin (CSPC), una bella e interessante iniziativa per preservare, analizzare e diffondere le opere e i pensieri di Pierre De Coubertin assieme agli altri Comitati presenti nel mondo.