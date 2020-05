Il Portogallo rinuncia alla Vuelta

Motivando con "l'impossibilità di garantire le condizioni necessarie a far disputare la gara sul territorio, le autorità di Oporto, hanno deciso che il percorso della Vuelta di Spagna non interesserà il Portogallo. Pertanto, si legge in un comunicato, "i percorsi della quindicesima e sedicesima tappa verranno modificati". "In una situazione eccezionale, come quella che stiamo vivendo, dobbiamo essere flessibili e comprendere questo tipo di decisioni e cambiamenti", ha detto Javier Guillén, direttore della Vuelta.