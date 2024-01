Ilaria Bianchi e il sogno 5ª Olimpiade: "Tanti ostacoli, vediamo se ce la farò"

Nel video l'intervista a Ilaria Bianchi

Dici Meeting del Titano, dici Ilaria Bianchi. La veterana azzurra - prima italiana di sempre a vincere un oro individuale ai Mondiali in vasca corta a Istanbul '12 - è anche una presenza fissa dell'evento: 21 partecipazioni su 21, la prima nel 2003, a 13 anni, tanto che gli organizzatori hanno deciso di omaggiarla con una spilla a forma di stemma di San Marino. Bianchi si sta preparando per gli Italiani Assoluti - dove ha vinto 27 ori - e non nasconde il sogno di partecipare a quella che sarebbe la sua 5ª Olimpiade.