In vista dell’incontro di Coppa Davis Slovacchia-Italia, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava il capitano Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Si giocherà sul veloce indoor. Non ci sarà Matteo Berrettini per una scelta del giocatore in accordo con il capitano e la federazione.