Il tennis italiano continua a far sognare gli appassionati. Jasmine Paolini si è qualificata per la finale del Roland Garros. Battuta agevolmente la giovane russa Andreeva 6-3 6-1. E in attesa di Sinner ecco un'altra finale: arriva dal doppio maschile con Bolelli-Vavassori che hanno battuto Bopanna Ebden 7-5 2-6 6-2.