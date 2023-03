L' Associazione Italiana Difesa Animali chiede la radiazione di Antonio Tiberi

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha presentato una denuncia per il reato di uccisione di animali alla Procura della Repubblica di Frosinone e al procuratore del Tribunale di San Marino nei confronti di Antonio Tiberi, ciclista professionista residente sul Titano. La denuncia è scattata dopo che lo stesso Tiberi ha sparato e ucciso un gatto in pieno centro storico nella Repubblica di San Marino. Un altro esposto è stato inviato alla Federazione Italiana Ciclismo perché valuti, in seguito a quanto accaduto, la possibilità di radiare il ciclista.