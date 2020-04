L'atletica cancella gli Europei di Parigi

La European Athletics ha ufficializzato la cancellazione degli Europei di Parigi 2020 che erano in programma dal 25 al 30 agosto.La decisione di annullare l’evento è stata presa dal comitato organizzatore e dalla Federazione francese di atletica leggera in una riunione straordinaria dopo il confronto con le autorità nazionali competenti in materia di salute e sicurezza. La manifestazione non verrà recuperata nel 2021.