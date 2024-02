L'australiana Iffland nei tuffi grandi altezze centra il quarto oro mondiale consecutivo

Quando arriva lei, l'acqua non si scompone. Il quarto e ultimo tuffo della straordinaria australiana Rhiannan Iffland è perfetto e non lascia scampo alle due canadesi che devono accontentarsi di secondo e terzo posto. Da Fukuoka 2023 a Doha 2024, il podio della gara femminile dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze è sempre lo stesso. Vince ancora Rhiannan Iffland, che conquista così il suo quarto oro iridato consecutivo, superando proprio all’ultimo tuffo la canadese Molly Carlson, mentre il bronzo finisce nuovamente sul collo dell’altra canadese Jessica Macaulay.

L’azzurra Elisa Cosetti ha concluso all’ottavo posto, migliorando comunque il risultato ottenuto in Giappone, quando chiuse nona. Una vittoria arrivata incredibilmente al quarto ed ultimo turno per Iffland, grazie ad uno strepitoso triplo ritornato raggruppato con mezzo avvitamento da 102.60 punti. Un vero e proprio capolavoro dell’australiana che ha concluso con il punteggio totale di 342.00. In piscina, i 100 metri dorso femminili dominati dalla statunitense Claire Curzan quasi un secondo il clamoroso distacco inflitto alle avversarie, l'australiana Iona Anderson e la canadese Wilm, rispettivamente seconda e terza. Oro strameritato per la Curzan.

Stessa distanza, stessa disciplina e stessa nazione a vincere negli uomini. Anche qui l'oro va all'americano Armstrong capace di sostenere un ritmo più alto rispetto allo spagnolo Gonzales negli ultimi 25 metri. Per Hunter Armstrong è oro mondiale per soli due centesimi di secondo sullo spagnolo Hugo Gonzales, bronzo per il greco Christou.