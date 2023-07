L'Italia è argento nella spada femminile a squadre

Polonia oro, Italia argento, Repubblica di Corea bronzo. Questo il podio della spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Milano. Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola chiudono al secondo posto nel torneo iridato, trovando ancora una volta un piazzamento a podio a livello internazionale, senza però ottenere l'oro che va come detto alla Polonia. A un mese dal bronzo dei Giochi Europei 2023 di Cracovia e un anno dopo la finale persa al Cairo contro la Repubblica di Corea, arriva dunque un altro argento per le italiane, con lo stesso quartetto degli ultimi due podi, oltre al bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In finale, le azzurre hanno dovuto cedere alla Polonia, vincente 32-28 in rimonta.

E con la finale del torneo maschile di sciabola, si è conclusa la prima giornata interamente dedicata alle competizioni a squadre. In una finale che vedeva scontrarsi le stesse squadre dello scorso anno, l’Ungheria è riuscita a prendersi la rivincita sulla Corea del Sud, centrando un preziosissimo oro A completare il podio c’è il team statunitense, in grado di battere la Francia per 45-44, grazie all’ultima stoccata piazzata da Eli Dershwitz. Un’Italia poco convincente ha chiuso al sesto posto il torneo,