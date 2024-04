Lopez vince il Tour of the Alps, Tiberi 3°

Levico Terme non dà scossoni alla classifica e il Tour of The Alps se lo aggiudica Juan Pedro Lopez, che in tre giorni passa dal primo successo tra i pro al primo titolo in palmares. Nell'ultima tappa, lo spagnolo conserva i 38” su Ben O'Connor, i cui tentativi di strappo vanno tutti a vuoto. E a 42” c'è Antonio Tiberi, guadagnatosi il podio della generale grazie al 2° posto di giornata: nella volata di frazione è nel panino tra i fratelli Paret-Peintre, Aurelien, vincitore di tappa, e Valentin, e grazie agli abbuoni stacca in classifica ciclisti d'alto calibro come Romain Bardet e Wout Poels.

Dopo il breve allungo del trio Thomas-Pellizzari-Carthy, a 6,7 km dalla vetta è proprio Tiberi a dare il via agli attacchi dei favoriti. L'azzurro prima e Poels poi arrivano a prendere margine, in ambedue i casi però Verona trascina il gruppo a riprenderli. I rilanci dei vari Tiberi, O'Connor e Bardet non portano a nulla e si arriva tutti insieme al traguardo, dove Aurelien Paret-Peintre ha lo spunto migliore e vince e Lopez si gode il trionfo.