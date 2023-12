Luna Rossa chiude al secondo posto

Luna crescente e protagonista nel secondo evento preliminare della Coppa America 2024. L'equipaggio griffato Prada è stata sconfitta solo nella finale di match race da New Zeland che tra l'altro detiene il trofeo. Tre giorni super positivi per lo scafo italiano che a Jeddah ha avuto riscontri davvero incoraggianti sul piano della competitività, il tutto abbinato a condizioni meteo ideali a favorire lo spettacolo. Ruggero Tita, oro olimpico e Marco Grandoni tre volte mondiale Optimist sono i fuoriclasse di questa luna nuova. Funzionano e vincono 3 delle 8 regate disputate, impressionando per la velocita. Le restanti 5 conquistate dagli esperti neozelandesi hanno comunque confermato si là supremazia dei defender, ma anche Luna Rossa come unica alternativa possibile. Lontani, anche più rispetto alle attese, gli altri equipaggi. Emozionante l'ultima regata con lo scafo italiano indietro alla partenza, ma autore di una rimonta esaltante, vanificata solo da un problema ai sistemi di bordo che hanno di fatto piantato in acqua Luna Rossa passata da 35 a zero nodi. Il secondo posto a Jeddah dice però che c'è ancora tempo per migliorare e che i favoriti non sono così lontani.