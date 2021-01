Luna Rossa comincia con una sconfitta la Prada Cup 2021

Si apre con una sconfitta l'avventura di Luna Rossa nella Prada Cup, evento che dovrà designare l'imbarcazione che sfiderà New Zealand nell'America's Cup. La barca italiana del riminese Max Sirena è stata battuta dai britannici di Ineos che hanno tagliato il traguardo con 28 secondi di vantaggio. Gli inglesi avevano vinto nettamente anche la regata di apertura, rifilando 1'20" agli statunitensi di American Magic. Luna Rossa torna in acqua questa notte per affrontare nella seconda regata, proprio la barca americana.