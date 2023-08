Maltempo, cadute, sabotaggi e Piccolo maglia rossa

Convulsa e sconvolta da pioggia e maltempo la seconda tappa della Vuelta è stata vinta da Andreas Kron. Il danese della Lotto, autore dello scatto decisivo nel finale, ha poi dedicato la vittoria a Tijl De Decker, compagno di squadra morto qualche giorno fa per un incidenti in allenamento. Condizioni del tempo si diceva, quelle che hanno costretto la giuria a neutralizzare i tempi a 9 km dal traguardo per limitare l'impatto nella generale di cadute e forature. Una scivolata ha coinvolto anche la maglia rossa Milesi, arrivato poi attardato al traguardo e costretto a cedere il comando della graduatoria. Una leadership che resta in Italia e una maglia rossa passata ora sulle spalle di Andrea Piccolo. Disavventura anche per Remco Evenepoel, incappato in una foratura da puntine da disegno, pare seminate ad arte da mano malandra, costretto ad inseguire e fermare la squadra. Grazie anche al lavoro dei compagni, il belga è rientrato e arrivato col gruppo.