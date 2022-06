Matteo Berettini positivo al Covid

Matteo Berrettini è costretto ad abbandonare Wimbledon a causa della positività al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso tennista azzurro su Instagram: "Ho il cuore a pezzi - le sue parole -. Ho avuto qualche sintomo influenzale e sono rimasto isolato negli ultimi giorni. Nonostante fossero sintomi lievi, ho deciso che era importante fare un ulteriore test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei avversari e di tutti coloro che sono coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere la mia delusione".